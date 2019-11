Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Pkw prallt gegen Volksbankgebäude - Ein Leichtverletzter

albstadt (ots)

Am Dienstagabend hat ein Autofahrer auf der Straße "Langwatte" aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 50-Jähriger über den dortigen Kreisverkehr. Anschließend kam der Mann rechts von der Straße ab. Der Pkw durchbrach einen Bauzaun und prallte gegen ein Bankgebäude. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Das DRK brachte ihn zur weiteren Versorgung ins Klinikum. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Schadenshöhe am Gebäude ist noch nicht bekannt.

