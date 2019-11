Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung

Albstadt (ots)

Am Dienstagabend sind in der Lerchenstraße zwei Pkws aufgrund einer Vorfahrtsverletzung zusammengestoßen. Zwei Insassen wurden leicht verletzt. Gegen 17.30 Uhr bog ein 50-jähriger Autofahrer von der Bildstockstraße nach links in die Lerchenstraße ab. Hierbei missachtete der VW-Fahrer die Vorfahrt eines von links kommenden und geradeaus fahrenden Fiats. Die zwei Insassen im Fiat wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Versorgung ins Klinikum. Der Gesamtschaden beträgt zirka 5.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

