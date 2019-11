Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Volksbank Hauptstraße: Videokamera weggerissen

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag im Vorraum der SB-Geschäftsstelle der Volksbank in der Hauptstraße die Überwachungskamera von der Decke gerissen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Tatzeit war gegen 23.40 Uhr. Der Täter war in Begleitung weiterer junger Männer. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ein konkreter Tatverdacht besteht bislang nicht. Verschiedene Auswertungen sind noch im Gange, von denen sich die Ermittler weiterführende Hinweise zur Identifizierung des Täters erhoffen.

