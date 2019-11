Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Firmeneinbruch in der Daimlerstraße - Tresor gestohlen

Geislingen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Firma in der Daimlerstraße haben die Täter einen Tresor gestohlen.

In der Nacht zum Dienstag hebelten die Täter zunächst eine der Außentüren auf, um in die Firma zu gelangen. Im Gebäude arbeiteten sie sich bis zum Bürotrakt vor, wo eine weitere Tür aufgebrochen werden musste, um hinein zu kommen. Ziel der Einbrecher war das Büro des Betriebsleiters. Nach dem Eintreten der Tür hievten die Diebe einen gewichtigen Tresor aus einem Schrank und trugen ihn samt Inhalt weg. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

