Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) 10.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Schramberg (ots)

In der Siedlung Hutneck sind am Montagnachmittag zwei PKW aufeinander gefahren. Dabei entstand Sachschaden.

Eine 44-jährige Autofahrerin wollte gegen 14.15 Uhr in der Sulgener Straße eine Fußgängerin mitnehmen. Weil sie dazu nach links auf ein Grundstück abbiegen musste, fuhr sie langsamer. Der Fahrer des nachfolgenden Volkswagens passte einen Moment nicht auf, wurde zu spät auf die Tempoverringerung aufmerksam und fuhr von hinten auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der VW Polo des Unfallverusachers war so stark demoliert, dass der Wagen abgeschleppt werden musste. Personen wurden nicht verletzt.

