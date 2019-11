Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Erzingen) Seat brennt

BL-Erzingen (ots)

Am Montagmittag hat auf der B27 bei Erzingen ein Seat gebrannt. Gegen 12.20 Uhr stand ein Seat in der Bushaltestelle an der B27 und brannte lichterloh. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen an und löschte die Flammen. Der PKW war nicht mehr zu retten. Brandursache war möglicherweise ein Bremsendefekt. Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell