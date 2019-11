Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Unfallflucht beim Gartencenter Mauk: Polizei sucht wichtige Zeugin

Balingen (ots)

Am Montagnachmittag ist auf dem Parkplatz beim Gartencenter Mauk ein Ford beim Ausparken gegen einen VW geprallt. Den Unfall hat eine Frau beobachtet, die für die Ermittler als Zeugin wichtig ist. Sie wird gebeten, sich zu melden.

Gegen 14.20 Uhr sah die noch unbekannte Zeugin, wie eine Ford-Fahrerin beim Ausparken einen stehenden VW streifte und danach wegfuhr. Die Frau ließ die Besitzerin des beschädigten Volkswagens im Geschäft ausrufen. Sie hatte auch das amtliche Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs parat. In der Folge konnte die zwischenzeitlich verständigte Polizei die Unfallflüchtige ermitteln. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 1000 Euro. Weil es trotzdem noch Unklarheiten über den Unfall gibt, sucht das Polizeirevier Balingen nach der namentlich nicht bekannten Zeugin, die maßgeblich zur raschen Aufklärung der Fahrerflucht beigetragen hat. Bitte melden sie sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle (Telefon 07433 264 0).

