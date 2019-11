Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt/Allmendingen) Falscher Kriminaloberkommissar prellt Opfer um das Ersparte - Polizei sucht Zeugen der Geldübergabe in Allmendingen

Albstadt/Allmendingen (ots)

Im Raum Albstadt/Zollernalbkreis häufen sich aktuell wieder Anrufe falscher Polizeibeamter. Am vergangenen Freitag meldete sich ein angeblicher Kriminaloberkommissar Martin Stein bei einer Frau. Ihm gelang es, die Frau zur Übergabe einer hohen Bargeldsumme in Allmendingen/Alb Donau Kreis zu veranlassen.

Der angebliche Polizeibeamte meldete sich zunächst bei dem späteren Opfer und gab vor, dass sie bald Opfer eines Raubdelikts werden wird. Seine Informationen hatte er angeblich aus dem Notizbuch eines zuvor festgenommenen Einbrechers. Der falsche Polizist riet der Frau dringend, ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Er konnte sein Opfer dazu überreden, Geld und Wertsachen zusammen zu packen und damit Richtung Ulm zu fahren. Die Betrogene wurde per Telefon letztendlich nach Allmendingen/Alb-Donau-Kreis gelotst, wo ein Mittäter des Anrufers gegen 15.00 Uhr wartete, um die wertvolle Tasche in Empfang zu nehmen. Übergabeort war die Straße "Grieß" im Allmendinger Norden. Der Abholer kam aus Richtung der Hauptstraße und entfernte sich nach Übernahme der Tasche auch wieder in diese Richtung. Er wird wie folgt beschrieben:

170 bis 175 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt, kräftige Statur, gebückte Haltung. Der Mann war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Mütze.

Die Zentrale Ermittlungsgruppe Straftaten zum Nachteil älterer Menschen der Kriminalpolizei Rottweil ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Insbesondere werden dringend mögliche Zeugen der Geldübergabe in Allmendingen gesucht. Wer dort am vergangenen Freitag (Allerheiligen) zur beschriebenen Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich umgehend mit der sachbearbeitenden Dienststelle (Telefon 0741 477 0) oder dem nächst gelegenen Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Das Polizeipräsidium Tuttlingen weist erneut darauf hin, dass die Polizei keine Vermögenswerte wegen angeblich geplanter Straftaten sichert.

