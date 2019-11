Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Rotlicht missachtet: Frau verletzt

VS-Villingen (ots)

Eine Fahrradfahrerin ist am Montag bei Rotlicht über eine Kreuzung in der Bertholdstraße gefahren und hat dabei einen Unfall verursacht. Die 35-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Verursacherin stand gegen 8.30 Uhr mit ihrem Fahrrad an der Fußgängerampel auf Höhe der Autovermietung Sixt. Da die gegenüberliegende Ampel auf Grün umschaltete fuhr die Frau los. Die für sie geltende Ampel zeigte derweil immer noch rot. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einer Autofahrerin, welche die Bertholdstraße stadteinwärts befuhr. Die Fahrradfahrerin erlitt nur leichte Verletzungen. Am Auto entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

