Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Fahrzeugbrand auf der B27

Hechingen (ots)

Am Sonntagmorgen ist ein Personenkraftwagen auf der Bundesstraße in Hechingen komplett ausgebrannt.

Am Sonntag um 10.50 Uhr stoppte ein 59-jähriger Autofahrer zwischen der Ausfahrt Hechingen Mitte und Süd an einer Haltebucht. Aus dem Motorraum des 5er BMW stieg Qualm auf. Plötzlich stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr Hechingen brachte den Brand unter Kontrolle. Für die Löscharbeiten musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden. Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

