POL-TUT: (Thanheim) Unfallflucht auf der L360 - Zeugen gesucht

Thanheim (ots)

Am Sonntagabend hat auf der L360 ein Pkw den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fiats beschädigt.

Auf der Landstraße zwischen Thanheim und Stich geriet ein Personenkraftwagen auf die Gegenfahrbahn. Der Außenspiegel eines entgegenkommenden weißen Fiats wurde zertrümmert. Der Punto-Fahrer musste auf den Seitenstreifen ausweichen, um eine heftigere Kollision zu verhindern. Der oder die Unbekannte hielt kurz am Fahrbahnrand an. Anschließend machte sich das Auto aus dem Staub. Der Sachschaden am Fiat beträgt schätzungsweise 350 Euro. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen Unfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen (Telefon 07471 9880 0).

