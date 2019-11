Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Vorfahrt missachtet - 6.500 Euro Sachschaden

Zimmern ob Rottweil (ots)

Bei einem Vorfahrtsunfall am Sonntagnachmittag an der Einmündung der Bundesstraße 14 in die Bundesstraße 462 ist Sachschaden in Höhe von zirka 6.500 Euro entstanden.

Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem VW gegen 16.30 Uhr von der B 14 aus Villingendorf kommend auf die B 462 in den Verkehr ein. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Fahrer einen Peugeot, welcher aus Tuttlingen in Richtung Autobahnauffahrt unterwegs war. Eine Kollision war nicht mehr zu verhindern. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach/Nadine Hauger

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell