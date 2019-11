Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Feuerwehreinsatz in Wohnhaus

Zimmern ob Rottweil (ots)

In einem Wohnhaus in der Hausener Straße ist es am Sonntagabend zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Gegen 21.15 Uhr hörte ein Nachbar die schrillen Töne eines Feuermelders und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Die Feuerwehr Zimmern war mit fünf Fahrzeuge und 18 Mann im Einsatz. Ursächlich für die starke Rauchentwicklung war verschüttetes Öl vor einem Ölofen. Da es laut Feuerwehr definitiv nicht zu einem Brand kam, konnten die Bewohner nach Abschluss der Maßnahmen zurück in ihre Wohnungen.

