Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Alarmanlage stoppt Einbrecher

Bad Dürrheim (ots)

Bereits am frühen Sonntagmorgen haben zwei Einbrecher versucht, in eine Tankstelle in der Scheffelstraße einzudringen. Von der Alarmanlage aufgeschreckt ergriffen sie die Flucht, ohne etwas zu stehlen.

Gegen 4 Uhr traten die Täter gegen die Eingangstüre und lösten dabei den Alarm aus. Auf einer Videoaufzeichung ist zu sehen, wie die beiden Täter anschließend von ihrem Vorhaben ablassen und flüchten.

