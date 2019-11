Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg- Sulgen) Zugangstür hält Aufbruchsversuch stand

Schramberg-Sulgen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag versucht, in die Tankstelle in der Aichhalder Straße einzubrechen.

Nach mehreren, vergeblichen Versuchen die seitliche Zugangstüre aufzuhebeln ließ die Täterschaft von ihrem Vorhaben ab. An der Türe entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

