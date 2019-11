Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar-Nordstetten) Einbruch in Recyclinghof

Horb am Neckar-Nordstetten (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 11.30 Uhr und Samstag, 8.45 Uhr, in den Recyclinghof eingebrochen. Die Eindringlinge stemmten das Einfahrtstor auf und verschafften sich so Zutritt auf das Gelände. Anschließend brachen die Einbrecher gewaltsam die Eingangstür zum Wartungsgebäude auf. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

