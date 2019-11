Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Einbruch in Elektronikmarkt - Täter ohne Beute

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag, gegen 2.20 Uhr, in einen Elektronikmarkt in der Daimlerstraße eingedrungen. Die Einbrecher zertrümmerten mit einem Stein eine Fensterverglasung am Verwaltungsgebäude und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumen. Hierbei lösten die Eindringlinge die Alarmanlage aus. Beim Eintreffen von mehreren Streifenbesatzungen hatten die Ganoven, ohne Beute, das Gebäude bereits wieder verlassen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

