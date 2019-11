Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Egesheim) Verkehrszeichen beschädigt und geflüchtet

Egesheim (ots)

Ein 38-jähriger Audi-Fahrer ist am Samstag, gegen 4 Uhr, an der Ortseinfahrt von Egesheim über die Verkehrsinsel gefahren und hat hierbei zwei Verkehrsschilder umgefahren. Ohne sich um den Schaden von rund 400 Euro zu kümmern, fuhr der 38-Jährige weiter. Die beschädigten Schilder wurden, gegen 7.30 Uhr, von Bauhofmitarbeitern der Polizei gemeldet. Die Ordnungshüter konnten den Unfallflüchtigen in der Bahnhofstraße in Reichenbach schnell ausfindig machen. Beim Überfahren der Verkehrsinsel wurde am Audi der Unterboden erheblich beschädigt. Die Ölspur lotste die Beamten in die Nachbargemeinde. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

