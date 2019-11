Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bubsheim) Einbruch in Baucontainer

Bubsheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Baucontainer in der Jurastraße eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) entgegen.

