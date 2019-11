Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Gegenverkehr missachtet

VS-Schwenningen (ots)

Zwei verletzte Personen und rund 30.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstag, gegen 20.15 Uhr, auf der Bundesstraße 523. Eine 20-jährige Opel-Fahrerin war auf der B 523 vom Schwarzwald-Baar-Center in Richtung Trossingen. Die Autofahrerin bog an der Einmündung nach links in Richtung Weilersbach ab und missachtete den entgegenkommenden VW Polo eines 47-jährigen Mannes. Beim Zusammenstoß wurden die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

