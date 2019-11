Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Glatten) Unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen

Glatten (ots)

Ein 41-jähriger Opel-Fahrer ist am heutigen Sonntag, gegen 6.35 Uhr, von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der alkoholisierte Autofahrer war auf der K 4745 von Glatten in Richtung Dietersweiler unterwegs und kam in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Beim Aufprall auf den Baum entstand an dem Kleinwagen ein Schaden von rund 5.000 Euro. Der 44-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum eingeliefert werden. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Im Krankenhaus wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell