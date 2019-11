Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar)- Rauchmittel löst Einsatz von Polizei und Feuerwehr bei Konzert in der ehemaligen Augustiner-Klosterkirche aus

Oberndorf am Neckar (ots)

Unbekannte warfen am Samstagabend während einer Musikveranstaltung einen mit Rauchmitteln versehenen Gegenstand in das Foyer der ehemaligen Augustiner-Klosterkirche. Die Rauchentwicklung löste den Brandalarm aus. Beim Eintreffen von Feuerwehr und der Polizei war der Gegenstand bereits erloschen. Es entstand kein Schaden. Für die rund 170 Besucher bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr, sodass die Veranstaltung ohne Unterbrechung und weitere Störungen fortgesetzt werden konnte. Polizei und Feuerwehr waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Aufgrund der grundsätzlichen Eignung des Rauchmittels einen Brand zu verursachen, hat die Polizei nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zum Verursacher werden an das Polizeirevier Oberndorf am Neckar (07423 81010) erbeten.

