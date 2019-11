Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) 53-jähriger Mann vermutlich nach alkoholbedingtem Sturzgeschehen verstorben - Ermittlungen dauern an

Horb am Neckar (ots)

Am heutigen Samstagmorgen ist ein 53-jähriger Mann in einer Hofeinfahrt gegenüber des Bahnhofsplatzes von Passanten tot aufgefunden worden. Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen lassen auf ein vorangegangenes, alkoholbedingtes Sturzgeschehen als mögliche Ursache für den Tod des Mannes schließen. Hinweise auf Fremdeinwirkung ergaben sich bislang nicht. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Tuttlingen

Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 07461 941-333

E-Mail: tuttlingen.pp.fest.flz.pvd@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell