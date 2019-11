Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dauchingen) Vergessenes Essen auf einem eingeschalteten Herd führt zu Feuerwehreinsatz

Dauchingen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagabend in der Schwenninger Straße gekommen. In einem Mehrfamilienhaus hatten Bewohner vergessen, beim Verlassen ihrer Wohnung den Herd auszuschalten. In der Folge verbrannte das auf dem Herd befindliche Essen und löste einen Brandmelder aus. Die mit drei Fahrzeugen anrückende Feuerwehr der Abteilungen Dauchingen und Niedereschach verschafften sich Zutritt in die Wohnung und konnten Schlimmeres verhindern. Zu einem auf die Küche übergreifenden Feuer war es nicht gekommen. Nach dem Durchlüften der Wohnung konnten die Wehrmänner das Haus wieder verlassen. Zu einem Personenschaden war es nicht gekommen. Der verständigte Vermieter kümmerte sich um die Unterrichtung des Wohnungsinhabers.

