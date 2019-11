Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) Fahrer eines roten Fahrzeugs beschädigt Gartenzaun und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Vöhringen (ots)

Am Mittwochabend, im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr, ist der Fahrer eines roten Fahrzeugs gegen einen Grundstückszaun in der Hopfenstraße gefahren. Das umzäunte Anwesen befindet sich an der Ecke Hopfenstraße und Waldstraße. Ohne sich um den angerichteten Schaden am Grundstückszaun in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

