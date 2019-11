Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Unbekannte verwüsten den Spielplatz "Schelkle Wiesen"

Baiersbronn (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter den Kinderspielplatz "Schelkle Wiesen" an der Freudenstädter Straße verwüstet. Die Unbekannten warfen sämtliche Sitzbänke um, rissen zwei der einbetonierten Mülleimer aus der Verankerung und beschädigten aufgestellte Hinweis- und Verbotsschilder. Vermutlich besteht Tatzusammenhang mit den Sachbeschädigungen an der Johannes-Gaiser-Realschule (wir berichteten bereits). Die Polizei hat auch zu diesen Sachbeschädigungen auf dem Kinderspielplatz entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zu den Taten werden an den Polizeiposten Baiersbronn (07442 180269-0) erbeten.

