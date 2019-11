Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Farbschmierereien in der Baarstraße - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen (ots)

Mit blauer Farbe haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Hausfassaden an zwei Wohngebäuden in der Baarstraße beschmiert. In einem Fall brachten die Farbschmierer ein blau gemaltes Hakenkreuz an der Hauswand an. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Trossingen (07425 33866) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell