Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) 34-jähriger Mann vermutlich nach vorangegangenem Drogenkonsum tot aufgefunden - Ermittlungen dauern an

VS-Schwenningen (ots)

Am heutigen Freitagmittag ist ein 34-jähriger Mann in einem Gebüsch nahe eines Discounter-Parkplatzes an der Ecke Marktplatz und Spittelstraße von Passanten tot aufgefunden worden. Neben dem auf dem Bauch liegenden Verstorbenen lag eine Spritze, die auf vorangegangenen Drogenkonsum schließen lässt. Der 34-Jährige war der Polizei als Betäubungsmittelkonsument bekannt. Hinweise auf Fremdeinwirkung ergaben sich bislang nicht. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an.

