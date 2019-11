Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) Autofahrerin bei Vorfahrtsunfall leicht verletzt

Vöhringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am Donnerstagnachmittag auf der Kreuzung der Maybachstraße mit der Eythstraße passiert ist, hat sich eine 37-jährige Seat-Fahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Eine 25 Jahre junge Fahrerin eines Audi A3 war kurz nach 15.30 Uhr auf der Maybachstraße unterwegs und wollte die folgende Kreuzung mit der Eythstraße geradeaus zur Siemensstraße überqueren. Hierbei achtete die junge Frau nicht auf einen Seat Leon, dessen Fahrerin sich von rechts und somit bevorrechtigt auf der Eythstraße der Kreuzung näherte. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurde die 37-jährige Seat-Fahrerin leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell