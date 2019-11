Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Pfaffenweiler) In mehrere Wohnungen in der Straße Unterer Sonnenbühl eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Pfaffenweiler (ots)

Vermutlich in den frühen Abendstunden des Donnerstags sind unbekannte Täter in vorhandene Wohnungen zweier Mehrfamilienhäuser in der Straße Unterer Sonnenbühl eingebrochen. Zunächst gelangten die Täter vermutlich über die Gebäuderückseite an die beiden benachbarten Mehrfamilienhäuser und verschafften sich über ein Fenster beziehungsweise eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt in die jeweiligen Souterrainwohnungen. Nach dem Absuchen dieser Wohnungen begaben sich die Unbekannten über das angrenzende Treppenhaus und Aufhebeln von Wohnungstüren in andere Wohnungen. Zielgerichtet suchten die Täter in den Wohnungen nach Schmuck, Bargeld und anderen Wertgegenständen. Was die Einbrecher bei ihrem Beutezug entwenden konnten, muss noch ermittelt werden. Vermutlich lag die Tatzeit für die Einbrüche zwischen 18 Uhr und 20 Uhr oder auch schon in den früheren Abendstunden. Die Polizei Villingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die am Donnerstagabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße Unterer Sonnenbühl gemacht oder dort Fremde oder unbekannte Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

