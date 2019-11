Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hardt, Kreisstraße 5531) Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr mit folgender Unfallflucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hardt, Kreisstraße 5531 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Spiegelstreifer zwischen einem VW-Bus und einem entgegenkommenden weißen Kleintransporter, bei welchem sich der Fahrer des Transporters einfach "aus dem Staub gemacht" hat, ist es am Donnerstagabend, gegen 17.40 Uhr, auf der Kreisstraße 5531 in der Nähe des Weilers "Sieh dich für" bei Hardt gekommen. Der Fahrer des VW-Busses war gegen 17.40 Uhr - aus Richtung St. Georgen kommend - zwischen dem Weiler "Sieh dich für" und der Abzweigung "Altenburger Weg" (K 5560) auf der Kreisstraße 5531 in Richtung Hardt unterwegs, als ihm als erstes Fahrzeug einer kleineren Kolonne ein weißer Kleintransporter mitten auf der schmalen Straße entgegenkam. Der Fahrer des VW-Busses wich dem entgegenkommenden Kleintransporter noch sei weit es ging nach rechts in den unbefestigten Seitenstreifen aus, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge zusammenschlugen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der bislang noch unbekannte Fahrer des weißen Kleintransporters seine Fahrt auf der Kreisstraße in Richtung St. Georgen fort. Hinter dem flüchtenden Kleintransporter waren noch weitere Verkehrsteilnehmer in Richtung St. Georgen unterwegs und dürften den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Schramberg (07422 2701-0) in Verbindung zu setzen.

