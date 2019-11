Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Jugendliche begehen Sachbeschädigungen auf dem Schulhof der Johannes-Gaiser-Realschule - Polizei bittet um Hinweise

Baiersbronn (ots)

Mehrere Jugendliche haben sich in den späten Abendstunden des Donnerstags auf dem Pausenhof der Johannes-Gaiser-Realschule an der Nogent-le-Rotrou-Straße aufgehalten und hierbei mehrere Sachbeschädigungen begangen. An drei montierten Lampen wurden die Lampenschirme heruntergerissen. Zudem wurde eine montierte Uhr von der Gebäudewand gerissen. Anwohner einer angrenzenden Straße hörten kurz vor 22.30 Uhr entsprechenden Lärm und sahen mindesten drei Jugendliche, die sich mit Tritten an den Lampen zu schaffen machten. Die Polizei ermittelt nun wegen den begangenen Sachbeschädigungen.

