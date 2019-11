Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Absichtlich Müllbehälter an der Roßbergschule in Brand gesetzt - Polizei bittet um Hinweise

Horb am Neckar (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagabend, gegen 20.10 Uhr, an der Roßbergschule gekommen. Dort hatte ein unbekannter Täter vermutlich mit einer Teelicht-Kerze absichtlich einen Abfallbehälter aus Kunststoff in Brand gesteckt. Die eintreffende Feuerwehr Horb konnte den Brand löschen, jedoch nicht mehr verhindern, dass der Abfallbehälter beschädigt wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Sachdienliche Hinweise zu dem Brandleger nimmt die Polizei Horb (07451 96-0) entgegen.

