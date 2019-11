Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hardt) Auffahrunfall in der Königsfelder Straße fordert rund 7000 Euro Schaden

Hardt (ots)

Rund 7000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Auffahrunfall gefordert, der am Donnerstagabend, kurz vor 18 Uhr, auf der Königsfelder Straße passiert ist. Ein Mercedes-Fahrer musste im Bereich der Abzweigung Birkenweg verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 22-jähriger Fahrer eines Mitsubishi Colts reagierte zu spät und prallte in das Heck des stehenden Mercedes. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Mitsubishis.

