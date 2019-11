Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Unbekannter beschädigt Fahrstuhl im "Zehntscheuer-Gebäude" - Polizei bittet um Hinweise

Schömberg (ots)

Am vergangenen Mittwoch, im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, hat ein unbekannter Täter den Fahrstuhl in der Schömberger "Zehntscheuer" am Marktplatz beschädigt. Unter anderem wurde in dem Fahrstuhl ein montiertes Spiegelglas eingetreten und eine Schalterblende neben dem Fahrstuhl im Erdgeschoss herausgerissen. Die Polizei Schömberg (07427 94003-0) ermittelt nun wegen den begangenen Sachbeschädigungen und bittet um sachdienliche Hinweise.

