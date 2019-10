Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhrenbach) Einbruch in Wohnhaus

Vöhrenbach (ots)

Am Mittwoch haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus verschafft und mehrere Wertgegenstände entwendet.

Die Einbrecher hebelten am Mittwoch, im Zeitraum von 11 Uhr bis 20:30 Uhr, ein ebenerdiges Fenster auf. Danach stiegen sie in das Haus im Silbergrubenweg. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Sie fanden Schmuck, ein Laptop und andere Gegenstände. Am Fenster entstand Sachschaden.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Furtwangen (Telefon 07724 92948 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach/Hannah Obergfell

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell