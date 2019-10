Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Polizei sucht Zeugen: Unfallflucht - Pkw kontra Fußgänger

VS-Schwenningen (ots)

Ein Pkw hat am frühen Donnerstagmorgen in der Dürrheimer Straße einen Fußgänger erfasst.

Am Donnerstag, zwischen 0 Uhr und 0:30 Uhr, kollidierte in der Dürrheimer Straße ein Auto mit einem 18-Jährigen. Der junge Mann wurde auf die Motorhaube aufgeladen und kam auf der Straße zu Fall. Ohne Anzuhalten fuhr der Verursacher/die Verursacherin weiter. Der Verletzte verständigte mit Hilfe seines Handys Freunde. Diese brachten ihn in die Notaufnahme. Nach einer mehrstündigen Behandlung im Klinikum wurde der 18-Jährige wieder entlassen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwenningen (Telefon 07720 8500 0).

