POL-TUT: (VS-Villingen) Unfallflucht in der Kirnacher Straße

Am Mittwochmorgen gegen 7:30 Uhr ist ein Auto gegen einen geparkten schwarzen 3er BMW gefahren. Der BMW stand in der Kirnacher Straße auf Höhe der Hausnummer 45. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise bitte an das Polizeirevier Villingen (Telefon 07721 601 0).

