Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Auto erfasst Motorrad beim Abbiegen - Motorradfahrer schwer verletzt

Freudenstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag ist an der Kreuzung in der Ludwig-Jahn-Straße ein abbiegender Nissan gegen ein Motorrad geprallt. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt.

Gegen 17.15 Uhr befuhr die 19-jährige Fahrerin des Nissans die Ludwig-Jahn-Straße und wollte an der Kreuzung zur Gottlieb-Daimler-Straße links abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser wurde über die Motorhaube geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Der Nissan prallt im Anschluss noch gegen eine Grenzmauer. Die Fahrerin und deren Mitfahrer blieben aber unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 9.000 Euro.

