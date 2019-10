Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Bus streift Auto

Schramberg (ots)

Ein Fahrer eines Omnibusses hat am Mittwochabend beim Spurwechsel einen PKW übersehen und diesen gestreift. Der 64-jährige Busfahrer und eine 29-jährige Mercedesfahrerin waren zunächst um kurz nach 22 Uhr parallel auf der Heiligenbronner Straße unterwegs und hielten nebeneinander an einer Ampel an. Nachdem beide in die Rottweiler Straße abgebogen waren, wollte der Busfahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah dabei das Fahrzeug der 29-Jährigen. Der Bus steifte den Mercedes seitlich. Es gab keine Verletzten. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 7.000 Euro.

