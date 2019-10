Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) VW Golf fährt auf Leitplanke

Schömberg (ots)

Beim Abbiegen in die Wellendinger Straße ist am Dienstagnachmittag ein VW-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Meter auf der Leitplanke gefahren.

Gegen 16.45 Uhr bog der 53-Jährige am Ende der Abschleifung von der L435 nach links in die Wellendinger Straße ab. Dabei kam er aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts, fuhr auf die dortige Leitplanke und wie auf einer Schiene etwa 15 Meter weiter. Danach blieb der Pkw auf der Planke stehen. Der VW musste von einem Kran heruntergehoben werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

