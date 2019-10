Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bubsheim) Einbruch in Supermarkt

Bubsheim (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 4.30 Uhr, in einen Supermarkt "Im Schnarz" eingedrungen. Die Einbrecher zertrümmerten eine Scheibe und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Die Eindringlinge entwendeten einen Zigarettenautomaten und transportierten den Automaten in ein nahegelegenes Waldgebiet. Mit brachialer Gewalt öffneten die Täter das Gerät und entwendeten Zigaretten und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehingen (Tel.: 07426 1240) entgegen.

