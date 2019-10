Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Irslingen, Wilflingen, Zepfenhan) In Sportheime eingebrochen

Irslingen, Wilflingen, Zepfenhan (ots)

Zu mehreren Einbrüchen in Sportvereinsheime ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gekommen. Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Dienstagabend, etwa 20 Uhr und Mittwochmorgen, etwa 9.30 Uhr in mehrere Sportheime einzubrechen, indem sie jeweils einen Rolladen wegrissen und anschließend das dahinterliegende Fenster einschlugen. In Wilflingen und Zepfenhan gelang es den Tätern, in die Räume zu gelangen. Nach jetzigem Stand wurde jedoch nichts entwendet. In Irslingen blieb es beim Versuch; das Fenster hielt stand. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

