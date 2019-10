Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rosenfeld) Renault prallt gegen Baum - Fahrer leicht verletzt

Rosenfeld (ots)

Am Mittwochabend ist ein Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Dormettingen und Isingen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei verletzte er sich.

Gegen 20.20 Uhr war der 18-Jährige auf der Fahrt von Dormettingen in Richtung Isingen. In der Rechtskurve nach dem Ölschieferbuch kam der Renaultfahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich, konnte aber selbst aus seinem demolierten Kleinwagen aussteigen. Mit leichten Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Am Renault entstand Totalschaden.

