POL-TUT: (Hausen am Tann) Einbruch beim Golfclub - Mobiltelefone gestohlen

Hausen am Tann (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Einbrecher dem Golfclub einen unschönen Besuch abgestattet. Nach der Tat fehlten zwei Mobiltelefone.

Die Täter suchten im Bürocontainer und in der Vereinsgaststätte nach Beute. Am Container traten die Eindringlinge ein Fenster ein, nachdem sie den Rollladen weggerissen hatten. Danach stiegen sie in das Büro ein. Auf dem Schreibtisch fanden sie die beiden Mobiltelefone. Auch an der Clubgaststätte zertrümmerten die Diebe ein Fenster und schlüpften durch das entstandene Loch hinein. Hier fanden sie nichts Stehlenswertes. Bei der Beutesuche stießen die Unbekannten einen Kaffeeautomatren von der Theke. Das Gerät fiel zu Boden. Die gesamte Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer vor der Tat im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schömberg in Verbindung zu setzen (Telefon 07427 94003 0).

