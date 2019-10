Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb) Unfall mit 29.000 Euro Sachschaden - eine leicht verletzte Pkw-Lenkerin

Horb (ots)

Am Dienstagnachmittag verlor eine 66-Jährige die Kontrolle über ihren Peugeot und kollidiert mit einem Pkw des Begegnungsverkehrs. Die 66-Jährige kam in einer Kurve der Landesstraße 370 nach rechts von der Straße ab. Durch Gegenlenken geriet die Frau auf die andere Fahrspur. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeuggespann. Die Kupplung riss ab. Der Hänger kippte samt des darin transportierten Pkws um. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Versorgung in das Klinikum. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 29.000 Euro.

