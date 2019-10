Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb) Vorfahrtsunfall - Autofahrer schwer verletzt- Rettungshubschraubereinsatz

Horb (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag, gegen 11.40 Uhr, auf der Bundesstraße 32, zwischen Horb Ahldorf und der Auffahrt zur Autobahn 81. Ein 22-jähriger Mercedes A-Klasse-Fahrer fuhr in die Bundesstraße ein, ohne dabei die Vorfahrt einer VW-Crafter-Fahrerin zu beachten. Es kam zu einer heftigen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 22-Jährige wurde dabei in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Die 34-jährige VW Fahrerin (Leicht-Lkw) erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

