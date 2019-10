Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) 15.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Blumberg (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Dienstag, gegen 18.20 Uhr, auf der Straße "Am Bahnhof" entstanden. Die Fahrerin eines Fords befuhr die Kreisstraße in Richtung Riedöschingen. Kurz vor der Ortseinfahrt setzte der nachfahrende VW-Fahrer zum Überholmanöver an. Zeitgleich bog die 63-jährige Fahrerin nach links in eine Grundstückseinfahrt ab. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, kamen nach links von der Fahrbahn ab und schließlich in der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

