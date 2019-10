Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Brennende Mülltonne - 5000 Euro Schaden

Königsfeld (ots)

Eine brennende Mülltonne hat am Dienstagnachmittag in der Bregnitzstraße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Tonne war gegen 15:30 Uhr vermutlich durch dort entsorgte Arsche in Brand geraten. Beim Eintreffen der Polizei standen bereits ein Unterstand und drei darunter befindlichen Mülltonnen in Flammen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Königsfeld und die Feuerwehr St. Georgen waren vor Ort und löschten den Brand.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell