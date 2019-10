Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Entgegenkommender übersehen - 8.000 Euro Sachschaden

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr sind an der Auffahrt zur B33, in Höhe Vockenhauser Straße, in Fahrtrichtung Donaueschingen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Der Fahrer eines Mitsubishis fuhr auf der Vockenhauser Straße und bog links auf die Auffahrt der B33 ab. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Toyota, welcher auf der Vockenhauser Straße weiter geradeaus fahren wollte. Der Gesamtschaden beträgt 8.000 Euro.

